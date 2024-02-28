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عربي و دولي

بعد اتهامات ترامب... ترقب لفحص جو بايدن الطبي

2024-02-28 | 11:12
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بعد اتهامات ترامب... ترقب لفحص جو بايدن الطبي
بعد اتهامات ترامب... ترقب لفحص جو بايدن الطبي

وسط اتهامات "بالخرف" من دونالد ترامب وأنصاره، يخوض الرئيس الأميركي جو بايدن اختبارا طبيا حساسا، الأربعاء، وهو ما يحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيخضع لفحص طبي في مستشفى عسكري بضواحي ماريلاند، الأربعاء.

وسيكون التقييم الطبي محط اهتمام كبير، بينما يسعى الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر.

وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ملخصا مكتوبا عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي سيجريه الرئيس الديمقراطي في وقت لاحق الأربعاء.

ويأتي الفحص الدوري هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب (77 عاما) لمواجهة جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية.

كما يذكر أن المرشحان اتهما بعضهما البعض بالتدهور العقلي

بعد اتهامات ترامب... ترقب لفحص جو بايدن الطبي

عربي و دولي

جو بايدن

دونالد ترامب

أميركا

الرئاسة الأميركية

صحة بايدن

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