تدمير 3 زوارق أوكرانية حاولت التسلل إلى خيرسون غرب البحر الأسود

أعلنت سلطات مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا، القضاء على مجموعة إنزال أوكرانية حاولت التسلل عبر جزيرة تيندرا قبالة الساحل الشمالي الغربي للمقاطعة على البحر الأسود، بحسب وكالة "نوفوستي".



وقال المتحدث باسم حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير فاسيلينكو: "تم القضاء على مجموعة من المخربين الأوكرانيين أثناء محاولتهم التسلل بزوارق مطاطية سريعة إلى جزيرة تيندرا بمنطقة غولوبريستانسك".



أضاف: "يبدو أن محاولتهم هذه، هي المفاجأة التي أعدت في البحر الأسود وتحدث عنها زيلينسكي لشبكة (فوكس نيوز) مؤخرا".



ودمرت القوات الروسية ثلاثة زوارق واستولت على رابع بعتاده وأسلحته.



وأعلن قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي مؤخرا على خلفية فرار قواته من أفدييفكا في دونباس وهزيمتها في كرينوك في مقاطعة خيرسون، أن الوضع معقد في العديد من الاتجاهات ويتطلب السيطرة.