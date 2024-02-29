الرئيس الأرجنتيني يخطط لدعم أوكرانيا.. كيف؟

وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن سياسة مايلي تجاه أوكرانيا تختلف عن الموقف الحيادي الذي تتبناه بلدان مهمة في المنطقة كالبرازيل والمكسيك.

كما أكدت الصحيفة أن مايلي يعطي الأولوية للتحالفات مع الدول التي يزعم أنها "تدافع عن الحرية"، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا التي قدم لها مروحيتين عسكريتين روسيتين الصنع.

وكان خافيير ميلي قد فاز، نهاية العام الماضي، بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، والذي قال خلال حملته الانتخابية إنه يعتزم التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في السياسة الخارجية، ودعا إلى رفض التعاون مع الصين والبرازيل وروسيا. كذلك، فقد تخلت السلطات الجديدة في البلاد عن الانضمام المزمع إلى مجموعة "بريكس" اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024، إلا أن ميلي قد خفف من بعض مواقفه عقب توليه المنصب.

في حين أشار السفير الروسي لدى بوينس آيرس دميتري فيوكتيستوف في مقابلة سابقة مع "نوفوستي"، إن ممثلي الإدارة الرئاسية الأرجنتينية قد أعلنوا، في اتصالات شخصية، عن استعدادهم للتفاعل متبادل المنفعة مع روسيا.