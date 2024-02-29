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رويترز: إسرائيل تصنف 650 فدانا من الأراضي في الضفة الغربية كأراضي مملوكة للدولة
2024-02-29 | 06:23
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رويترز: إسرائيل تصنف 650 فدانا من الأراضي في الضفة الغربية كأراضي مملوكة للدولة
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رويترز: إسرائيل تصنف 650 فدانا من الأراضي في الضفة الغربية كأراضي مملوكة للدولة
عربي و دولي
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