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عربي و دولي

مساعدات عراقية إلى لبنان

2024-02-29 | 06:48
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مساعدات عراقية إلى لبنان
مساعدات عراقية إلى لبنان

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ، طائرتان محملتان بمساعدات غذائية واغاثية زنتها حوالي 18 طن مقدّمة من الشعب العراقي بواسطة الهلال الأحمر العراقي. وهذه المساعدات جاءت بناءً للاتصالات التي أجراها الامين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني مع الجمعيات الشقيقة والصديقة لمساعدة الفئات المتضررة من الأزمة التي يتعرض لها جنوب لبنان.
وقد تسلّم وفد من الصليب الأحمر اللبناني هذه الشحنة في المطار بحضور السفير أمين النصراوي القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في بيروت مع وفد رفيع من السفارة، وكريستيان كورتيز المدير القطري للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في لبنان والعراق، وعلي فؤاد كاظم مدير مكتب العمليات للأردن ولبنان وسوريا في جمعية الهلال الأحمر العراقي.  
مساعدات عراقية إلى لبنان

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