إعلام العدو: الإعلان عن مقتل مستوطنين اثنين جراء عملية اطلاق نار في مستوطنة ايلي جنوب نابلس

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن "قتل نتنياهو أكثر من 100 فلسطيني أثناء طلبهم للطعام يسمى إبادة جماعية ويذكرنا بالهولوكوست".
قال المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الخميس، تعليقا على مجزرة دوار النابلسي، إن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه من هددوا حياة الجنود".
قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن "إسرائيل تحاول الاقتراب من تفاهم للتوصل لصفقة تبادل لكن لا يمكنني إعطاء وعد لا يمكنني تنفيذه"، مؤكدا أن العمل جار لإطلاق سراح المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب".