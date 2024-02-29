نتنياهو: نعمل من أجل مواصلة الحرب وتحقيق أهدافها رغم تزايد الضغوط الدولية علينا



قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن "إسرائيل تحاول الاقتراب من تفاهم للتوصل لصفقة تبادل لكن لا يمكنني إعطاء وعد لا يمكنني تنفيذه"، مؤكدا أن العمل جار لإطلاق سراح المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب".

