112 شهيداً ومئات الجرحى بـ "مجزرة الطحين".. وبايدن يتوقع تأثيرها على المفاوضات

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن عدد المصابين في المجزرة يقترب من 800، مبينا أن غالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.وطالب القدرة المجتمع الدولي بفتح ممر إنساني آمن لدخول المساعدات.من جانبها، دعت حركة حماس، في بيان، مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية إلى الانعقاد العاجل واتخاذ ما يُلزم "إسرائيل" بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة.كما حثت الحركة الدول العربية على الخروج من "مربع الصمت" إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من جريمة إبادة، ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التظاهر بشكل واسع تنديدا بالمجزرة.من جهة أخرى، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إنه يشعر بالفزع "إزاء تقارير عن مقتل وإصابة المئات في أثناء نقل المساعدات غربي مدينة غزة".وفي الولايات المتحدة، علق الرئيس جو بايدن على المجزرة بالقول إن "حادث المساعدات الغذائية في غزة سيعقّد المفاوضات بشأن الرهائن".وفي رده على سؤال عما إن كانت غزة ستشهد وقفا لإطلاق النار بدءا من الاثنين المقبل حسبما صرح بذلك سابقا، قال الرئيس الأميركي "ربما لا يكون يوم الاثنين".من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن ما وقع في غزة "حادث خطير"، معربا عن تعازيه "لفقدان أرواح الأبرياء".