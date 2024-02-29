هذه رواية "الجيش الإسرائيلي" بشأن مجزرة دوار النابلسي.. والبيت الأبيض يطلب "تحقيقاً شاملاً"

قال المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الخميس، تعليقا على مجزرة دوار النابلسي، إن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه من هددوا حياة الجنود".

وأضاف: "الشاحنات الفلسطينية دهست بعض الأشخاص في غزة، أؤكد أننا لم نطلق النار على قافلة المساعدات في دوار النابلسي".

من جانبها، أعلنت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، الخميس، إن "بعض الحشود اقتربت من الجنود الإسرائيليين ما عرضهم للخطر فردوا بإطلاق النار".

وأضافت: "وقع الحادث بالقرب من الطريق الإنساني الذي تقوم قواتنا بتأمينه حيث ونتيجة التجمع العنيف وحادث الدهس اقترب جزء من الحشود نحو قوة عسكرية كانت تهم بالسماح لنقل المساعدات، لقد اقترب الحشود بطريقة شكلت خطرا على القوات التي ردت بإطلاق نار".

في السياق، قال البيت الأبيض إن "الخسائر المتواصلة في الأرواح في غزة مثيرة للقلق ومأساوية للغاية".

وأضاف: "بايدن يواصل العمل بقوة لإنجاز صفقة الرهائن، والأحداث في غزة تسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية الماسة للسكان هناك".

وشدد على أن "ما حدث في شمال غزة يتطلب تحقيقاً شاملاً".

وتابع: "طلبنا من الحكومة الإسرائيلية التحقيق وتقديم مزيد من المعلومات بشأن الظروف التي أدت لهذه المأساة.. ما حدث بغزة يعقد المفاوضات وبايدن يعمل للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن يوقف إطلاق النار لـ6 أسابيع".