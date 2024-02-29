بعد آخر تطورات غزة.. بايدن يتحدث مع أمير قطر ورئيس مصر

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع زعيمي مصر وقطر اليوم، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض، كما جرى اتصال بين وزيري خارجية أميركا وقطر، وذلك في ظل إستشهاد وإصابة مئات من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في غزة الخميس، وهي الحادثة التي قال بايدن إنه يُدرك تأثيرها على مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول أميركي إن الحدث المميت الذي وقع في موقع لتوزيع المواد الغذائية في غزة الخميس يزيد من إلحاح محادثات وقف إطلاق النار، لكنه قال إنه ليس من الواضح الآن ما إذا كان هذا سيؤدي إلى تسريع المحادثات أو إخراجها عن مسارها.

وأضاف المسؤول قائلا عن الحدث: "يجعل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أكثر إلحاحا".

في السياق، أشار البيت الأبيض الى أن "الرئيس بايدن بحث مع نظيره المصري الحرب في غزة والجهود لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وأضاف أن "بايدن والسيسي شددا على أن إطلاق الرهائن سيؤدي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لـ6 أسابيع على الأقل"، موضحاً أن "بايدن والسيسي ناقشا التخطيط لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

كما لفت الى أن "بايدن بحث مع أمير قطر في اتصال هاتفي الحادث المأساوي المثير للقلق شمال غزة، والجهود المبذولة لضمان الإفراج الفوري عن الرهائن".

وتابع: "الرئيس بايدن وأمير قطر أكدا أن إطلاق الرهائن سيؤدي إلى وقف إطلاق نار بغزة لشهر ونصف الشهر على الأقل".

