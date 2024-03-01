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عربي و دولي

بالفيديو: عشرات الضحايا في بنغلادش جراء حريق هائل في مطعم شعبي

2024-03-01 | 02:44
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بالفيديو: عشرات الضحايا في بنغلادش جراء حريق هائل في مطعم شعبي
بالفيديو: عشرات الضحايا في بنغلادش جراء حريق هائل في مطعم شعبي

أعلن وزير الصحة في بنغلاديش امس مصرع ما لا يقل عن 43 شخصا وإصابة عشرات آخرين جراء حريق بمجمع تجاري مكون من ستة طوابق في العاصمة دكا.

وقال وزير الصحة، سامانتا لال سين، إن الحريق اندلع في وقت متأخر الخميس في المبنى الواقع بمنطقة طريق بيلي في دكا.

وأضاف أن أفراد الإطفاء أنقذوا الناجين وانتشلوا الجثث، وبحلول وقت مبكر من يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، توفى ما لا يقل عن 43 شخصا ويجري علاج 22 آخرين.

وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية فيديوهات وثقت الحريق الكبير وعمليات الإنقاذ وهلع الأشخاص الذين كانوا في موقع الكارثة.

ووفق أفراد من جهاز الإطفاء فإن الحريق اندلع في مطعم شعبي بالطابق الأول من المبنى، وإنه حاصر العديد من الأشخاص.

 
 
 
 
 
بالفيديو: عشرات الضحايا في بنغلادش جراء حريق هائل في مطعم شعبي

عربي و دولي

حريق

بنغلادش

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