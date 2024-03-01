بالفيديو: عشرات الضحايا في بنغلادش جراء حريق هائل في مطعم شعبي

وقال وزير الصحة، سامانتا لال سين، إن الحريق اندلع في وقت متأخر الخميس في المبنى الواقع بمنطقة طريق بيلي في دكا.

وأضاف أن أفراد الإطفاء أنقذوا الناجين وانتشلوا الجثث، وبحلول وقت مبكر من يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، توفى ما لا يقل عن 43 شخصا ويجري علاج 22 آخرين.

وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية فيديوهات وثقت الحريق الكبير وعمليات الإنقاذ وهلع الأشخاص الذين كانوا في موقع الكارثة.

ووفق أفراد من جهاز الإطفاء فإن الحريق اندلع في مطعم شعبي بالطابق الأول من المبنى، وإنه حاصر العديد من الأشخاص.

#BREAKING

Fire kills 43 in Bangladesh capital Dhaka



A massive fire broke out in the 7th story of a building. In #Dhaka, #Bangladesh. pic.twitter.com/I5AZwqzrmQ — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 29, 2024

At least 43 people have died in a terrible fire in the Bailey Road of Dhaka, Bangladesh. pic.twitter.com/YzgarbUkBO — Hossain Tareq (@HossainTareq6) February 29, 2024