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عربي و دولي

أبو عبيدة يعلن مقتل 7 أسرى في القطاع: العدوّ يتعمد قتلهم!

2024-03-01 | 11:14
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أبو عبيدة يعلن مقتل 7 أسرى في القطاع: العدوّ يتعمد قتلهم!
أبو عبيدة يعلن مقتل 7 أسرى في القطاع: العدوّ يتعمد قتلهم!

صدر عن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة البيان التالي:

سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ.

وبعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقدْ تأكدَ لنا استشهادُ عددٍ من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ ومنهم:

1- حايم جيرشون بيري

חיים פרי

2- يورام إتاك ميتزجر

יורם מצגר 

3- أميرام إسرائيل كوبر

עמירם קופר

وسنعلنُ لاحقاً عن أسماءِ القتلى الأربعةِ الآخرين بعد التأكدِ من هويتِهم.

ونؤكدُ أن عددَ أسرى العدوِّ الذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ سبعين أسيراً وقد حرصنا طيلةَ الوقتِ على الحفاظِ على حياةِ الأسرى ولكن بات واضحاً أن قيادةَ العدوِّ تتعمدُ قتلَ أسراها للتخلصِ من هذا الملف.

وفي ذاتِ الوقتِ نؤكدُ أن الثمنَ الذي سنأخذه مقابلَ خمسةِ أسرى أحياءَ أو عشرةِ هو نفسُ الثمنِ الذي كنّا سنأخذه مقابلَ جميعِ الأسرى لو لم تقتْلهم عملياتُ قصفِ العدوِّ.

أبو عبيدة يعلن مقتل 7 أسرى في القطاع: العدوّ يتعمد قتلهم!

عربي و دولي

أبو عبيدة

حماس

كتائب القسام

الرهائن الإسرائيليين

إسرائيل

غزة

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