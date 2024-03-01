بوتين: لا نخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء

وقال بوتين لمجلس الأمن الروسي الجمعة إن التصدي للتهديدات في الفضاء يجب أن يكون دائماً من أولويات البلاد، وفق وكالات أنباء محلية.

كما قد صرح مصدر مطلع لرويترز أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بقدرات نووية روسية ومحاولات لتطوير أسلحة سيجري نشرها في الفضاء.

وأشارت مصادر أميركية إلى أن روسيا لديها نوع ما من القدرات الجديدة في الفضاء، لكن لم يتوفر إلا القليل من التفاصيل ولم يُنشر أي دليل.

كذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تتعلق بمحاولات روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء.