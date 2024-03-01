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عربي و دولي

مصر: توصلنا إلى "نقطة تفاهم" بشأن هدنة في غزة

2024-03-01 | 13:38
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مصر: توصلنا إلى &quot;نقطة تفاهم&quot; بشأن هدنة في غزة
مصر: توصلنا إلى "نقطة تفاهم" بشأن هدنة في غزة

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، إن بلاده تأمل في أن تفلح المحادثات التي بدأتها قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال القتال في غزة قبل بداية شهر رمضان.

وقال شكري في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا "يمكنني أن أقول إننا توصلنا إلى نقطة تفاهم، نواصل بذل كل الجهود مع أشقائنا في قطر والولايات المتحدة وآخرين على صلة بالمفاوضات. نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتبادل الرهائن".

كما أضاف "يدرك الجميع أن لدينا فترة زمنية محدودة للنجاح قبل بداية شهر رمضان".

وأوضح  مصدر كبير مطلع على المحادثات لرويترز الثلاثاء إن اتفاقا مقترحا يبدأ في غرة رمضان التي توافق 10 أو 11 مارس يشمل وقف جميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما وتبادل سجناء فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين بمعدل عشرة إلى واحد.

ولفت شكري إلى أنه "سنواصل السعي بالتعاون مع الأمم المتحدة ومع شركائنا لتخفيف معاناة سكان غزة ولزيادة مستوى (المساعدات). وعمليا، لا يمكن حدوث هذا من دون وقف الأعمال القتالية".

مصر: توصلنا إلى "نقطة تفاهم" بشأن هدنة في غزة

عربي و دولي

مصر

هدنة غزة

حماس

إسرائيل

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