إصابة 19 شخصاً بحادث دهس في بولندا

وقال حاكم المنطقة آدام رودافسكي لصحافيين "بين الجرحى ستة أطفال وشخصان إصابتهما حرجة" مضيفا "أوقف الشخص الذي تسبب بالحادث"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

كما أشار الناطق باسم الشرطة بافل بانكاو إن السائق مواطن بولندي يبلغ 33 عاما مؤكدا أن الحادث "ليس عملا إرهابيا" مشيرا إلى أن عدد الجرحى قد يزداد.