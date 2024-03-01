بايدن: الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية لغزة

وتعهد بايدن بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا متدهورا وتحذيرات من حدوث مجاعة.

كما شدد الرئيس الأميركي في كلمة للصحفيين في البيت الأبيض على أن واشنطن تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات.