بايدن: الجيش الأميركي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية لغزة
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن "الولايات المتحدة ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية لغزة، حيث تدفق المساعدات غير كاف بعد أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس".
وتعهد بايدن بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا متدهورا وتحذيرات من حدوث مجاعة.
كما شدد الرئيس الأميركي في كلمة للصحفيين في البيت الأبيض على أن واشنطن تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات.