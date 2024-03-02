يديعوت احرونوت : غانتس يُغضب نتنياهو .. يتوجه غداً إلى واشنطن دون موافقته

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عضو مجلس الحرب ورئيس حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس سيتوجه غداً إلى واشنطن لعقد سلسلة لقاءات، دون التنسيق مع رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أثار غضب الأخير.

وذكرت الصحيفة أن غانتس يُغضب نتنياهو، بسبب توجهه إلى واشنطن دون موافقته، وتأتي زيارته في الوقت التي تتواصل فيه محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي ظل التقارير التي تشير إلى أن صبر الإدارة الأمريكية على سلوك نتنياهو في الحرب بدأ ينفد، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية.

كما نقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو، أن قرار غانتس بالسفر إلى واشنطن يفتقر إلى الموافقة اللازمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب الموافقة على سفره.

ووفقاً للمقربين لنتنياهو فإن الاخير أوضح لغانتس أن "إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

وفي وقت سابق هاجم الرئيس الأميركي "الحكومة الإسرائيلية" بشدة، وذكر أنه إذا استمرت "إسرائيل" في مسارها الحالي مع "مثل هذه الحكومة"، فإنها قد تفقد شرعيتها الدولية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن الولايات المتحدة تواصل الضغط "بكل قوتها" للتوصل إلى صفقة رهائن ووقف لإطلاق النار بين تل أبيب وحماس، وحذروا من أنه "إذا ثبت أن نتنياهو يقوم بتخريب هذا الأمر لأسباب سياسية، فسيؤدي ذلك إلى تصادم مباشر مع البيت الأبيض".