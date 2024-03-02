السعودية تفتتح أحد أطول الأنفاق في الشرق الأوسط .. التفاصيل على الرابط:





أعلن مجلس إدارة مؤسسة "حديقة الملك سلمان" الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع نفق "طريق أبي بكر الصديق" الذي يهدف إلى تحسين التدفق المروري في مدينة الرياض.

ويعد أول مشاريع الجسور والأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها، اذ بدأت أعماله الإنشائية في الربع الثالث من العام 2021 ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنشائية في مشروع "حديقة الملك سلمان"، الذي أطلقه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 19 اذار 2019.



ويتميز نفق الطريق الذي يبلغ طوله 2430 مترا بتصميم عصري وبألوان تنسجم مع البيئة المحلية ومواد تلبي غايات الاستدامة، ويتضمن 3 مسارات للمركبات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار مخصص للطوارئ، كما تمّ تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية، وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء.