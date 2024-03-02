رئيسي يؤكد استعداد إيران لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة

أفاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، في كلمة متلفزة على هامش منتدى الغاز المنعقد في الجزائر، بأن بلاده مستعدة لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة، وطريقا آمنا لتوزيع ونقل الغاز بين المنتجين والأسواق.



