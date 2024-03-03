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عربي و دولي

ترامب يقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية بعد فوزه في ميسوري وميشيغان

2024-03-03 | 00:35
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ترامب يقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية بعد فوزه في ميسوري وميشيغان
ترامب يقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية بعد فوزه في ميسوري وميشيغان

ويشهد "الثلاثاء الكبير" في 5 اذار انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.

فاز الرئيس الاميركي السباق دونالد ترامب بالانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري امس في ولايتين أميركيتين إضافيتين هما ميسوري وميشيغان، بحسب ما افادت تقارير إعلامية، مقتربا بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل .

ففي ميسوري، سحق ترامب منافسته نيكي هايلي بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

اما في ميشيغان، فقد فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترامب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين  اختيروا في انتخابات تمهيدية.

وامس صوت الجمهوريون في ولاية ثالثة هي أيداهو لاختيار مرشحهم لكن النتيجة لم تُعلن فورا.

وتجدر الاشارة الى ان الانتخابات التي أجريت في ميسوري وميشيغان وأيداهو هي عمليات اقتراع داخلية بقواعد مختلفة وتعكس في بعض الحالات الخلاف والتوتر على الرغم من تأثير ترامب.

وقد فاز الرئيس الاميركي  السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من "الثلاثاء الكبير" في 5 آذار.

ويشهد "الثلاثاء الكبير" انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.

ترامب يقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية بعد فوزه في ميسوري وميشيغان

عربي و دولي

ترامب

دونالد ترامب

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