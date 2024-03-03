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عربي و دولي

محادثات مرتقبة في القاهرة اليوم حول هدنة في غزة

2024-03-03 | 03:15
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محادثات مرتقبة في القاهرة اليوم حول هدنة في غزة
محادثات مرتقبة في القاهرة اليوم حول هدنة في غزة

وفد حماس يترأسه خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.

نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي أن وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما لم ترد أي أنباء حتى الآن تؤكد ما إذا كان وفد "اسرائيل" سيتوجه إلى العاصمة المصرية، بعد أنباء عن أن تل أبيب لن ترسل وفدها إلا إذا قدمت حماس قائمة بأسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وأضافت رويترز نقلا عن المصدر الرسمي أن وفد حماس يترأسه خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.

وفي سياق متصل أكد مصدر في حركة حماس لـ"سكاي نيوز عربية" أن التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة "مرهون بالموافقة على تحقيق مصلحة شعبنا ووقف معاناته، وهو الأمر الذي تصر عليه المقاومة وتتمسك به".

وأضاف المصدر أن "إسرائيل تعلم جيدا من في أيدينا من جنودها وضباطها، وتعلم جيدا أنهم لن يعودوا من دون دفع الثمن الذي تصر عليه المقاومة".

وتابع المصدر: "بعد 5 أشهر من الفشل في تحقيق أهدافها باسترجاع أسراها عبر العمل العسكري، فإن إسرائيل اليوم أعجز عن تحقيق ذلك من خلال هدنة مؤقتة".

محادثات مرتقبة في القاهرة اليوم حول هدنة في غزة

عربي و دولي

غزة

حماس

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