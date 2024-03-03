سلطات قطاع غزة: الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية غير فعال

كما أوضح المكتب الإعلامي: "بعض الدول أبدت اجتهادا في فكرة إسقاط المساعدات من الطائرات، لكن الجميع يعلم أن هذه ليست أفضل طريقة لتقديم المساعدة لأهالي قطاع غزة".

وفقا لسلطات غزة، قام عدد من الدول بإسقاط المساعدات بنوايا حسنة، في حين أن بعض الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تزود إسرائيل بالأسلحة، فعلت ذلك "بنوايا خبيثة وشريرة".

وأكد المكتب الإعلامي أن بعض المساعدات التي يتم إسقاطها تقع بالقرب من السياج الفاصل أو المناطق التي يسيطر عليها جيش العدو الإسرائيلي، ما يشكل تهديدا بالقتل للمواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدة.