الرئيس السوري: ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وقال الأسد: "تحليل وسائل الإعلام والمعلومات الأخرى تدل على أن ترامب سيفوز". وأكد أن "الرؤساء الأمريكيين لا يختلفون عن بعضهم البعض".

كما أضاف الرئيس السوري: "كما قلت سابقا، إنهم مجرد مديرين تنفيذيين. فنحن بحاجة إلى معرفة من الذي يصنع السياسة حقا خلف عرض المرشح الذي سيفوز في الانتخابات".