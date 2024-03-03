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عربي و دولي

الرئيس السوري: ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2024-03-03 | 11:42
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الرئيس السوري: ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
الرئيس السوري: ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد في مقابلة حصرية لقناة "سولوفيوف" الروسية، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.

وقال الأسد: "تحليل وسائل الإعلام والمعلومات الأخرى تدل على أن ترامب سيفوز". وأكد أن "الرؤساء الأمريكيين لا يختلفون عن بعضهم البعض".

كما أضاف الرئيس السوري: "كما قلت سابقا، إنهم مجرد مديرين تنفيذيين. فنحن بحاجة إلى معرفة من الذي يصنع السياسة حقا خلف عرض المرشح الذي سيفوز في الانتخابات".

الرئيس السوري: ترامب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

عربي و دولي

بشار الأسد

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