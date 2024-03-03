فيضانات كبرى تغرق جنوب إيران!

وكانت الأمطار شديدة لدرجة أن سدود شيكالك وخير آباد وزردان فاضت، وفق ما ذكرت وكالة "فارس".

وتسببت هذه الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالطرق والقطاع الزراعي.

من جهته، قال الأمين العام للهلال الأحمر إن أكثر من 150 فريقا يقدمون المساعدة للأهالي.

وأوضح مدير الهلال الأحمر في محافظة سيستان وبلوشستان قائلا: "تم توزيع 1634 بطانية و854 سجادة و767 طردا غذائيا لمدة 72 ساعة على الأسر المتضررة من الفيضانات، وجرت إغاثة 4578 شخصا من الفيضانات جنوب المحافظة، وتم توفير أماكن إقامة طارئة لـ1400 شخص".

هذا ووصل وزير الداخلية في وقت سابق إلى مطار كنارك لزيارة المناطق التي غمرتها الفيضانات في جنوب سيستان وبلوشستان.