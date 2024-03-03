حريق كبير في مترو أنفاق طهران... وفيديو يوّثق المشهد

إندلع حريق كبير في محطة مترو "شوش" بالعاصمة الإيرانية طهران، عصر اليوم الأحد، ما أدّى الى توقف أحد خطوط المترو عن العمل.



