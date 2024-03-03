حريق كبير في مترو أنفاق طهران... وفيديو يوّثق المشهد

وقد هرعت فرق الإطفاء الى موقع الحريق، للمساهمة في عمليات إخماده.
حريق كبير في مترو طهران.. pic.twitter.com/foveHGjkyF
— Dr.salim aldulimi (@AldulimiSalim) March 3, 2024
حريق كبير في مترو طهران.. pic.twitter.com/foveHGjkyF
أعلنت روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق، وبعض الدول الأخرى، اليوم الأحد، أنها "ستمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية حزيران المقبل.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 100 قرية في دشتياري وقصررقند ونيكشهر وجابهار في إيران تأثرت بالفيضانات في الأيام الأخيرة.