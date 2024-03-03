السعودية و4 دول عربية تعلن تمديد خفض إنتاج النفط

فقد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستخفض إنتاج وصادرات النفط خلال الربع الثاني من العام بمقدار 471 ألف برميل يوميا في المتوسط.

وقال نوفاك، في بيان، إن "روسيا ستنفذ خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج وصادرات النفط بإجمالي 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من 2024 بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في أوبك+"

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كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".