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عربي و دولي

استقالات جماعية داخل "وحدة مهمة" بجيش الاحتلال الإسرائيلي

2024-03-04 | 02:07
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استقالات جماعية داخل &quot;وحدة مهمة&quot; بجيش الاحتلال الإسرائيلي
استقالات جماعية داخل "وحدة مهمة" بجيش الاحتلال الإسرائيلي

بحسب القناة 14 الإسرائيلية فإن بين الذين أعلنوا استقالاتهم الكولونيل ريتشارد هيشت المتحدث باسم "الجيش الاسرائيلي" لشؤون الإعلام الأجنبي.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي المقدم دانيال هاغاري، وعدد كبير من كبار المسؤولين في نظام المعلومات في "الجيش الإسرائيلي"، مؤخرًا عن تقديم استقالات جماعية من الجيش احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية فان عدداً كبيراً من الضباط اعلنوا استقالاتهم "من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي"، ومن بين الذين أعلنوا تقاعدهم أيضًا كولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث باسم "الجيش الاسرائيلي" لشؤون الإعلام الأجنبي.

وأشارت القناة إلى أن "الكولونيل شلوميت ميلر بوتبول الذي يعتبر الرجل الثاني في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد هاغاري، قد قدم استقالته أيضا، بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط المسؤولين في قسم المعلومات بالجيش".

وأضافت القناة الإسرائيلية أن "موران كاتز رئيسة دائرة الاتصالات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ستترك وظيفتها".

وأشارت القناة إلى أن الاستقالات الجماعية ناتجة عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية، وأوضحت أن الاستقالات "تعكس حالة الاضطراب" بوحدة المعلومات التي يديرها هاغاري.

وبحسب "سكاي نيوز" فان هذه الموجة من الاستقالات جاءت في أعقاب نشر هيئة "البث الإسرائيلية" تسجيلا صوتيا لأسيرين "إسرائيليين" في قطاع غزة قبل لحظات من مقتلهما على أيدي جنود جيش الاحتلال عن طريق الخطأ.

استقالات جماعية داخل "وحدة مهمة" بجيش الاحتلال الإسرائيلي

عربي و دولي

استقالات

الجيش الاسرائيلي

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