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عربي و دولي

وول ستريت جورنال : الاتصال بالسنوار "مقطوع" .. وهدنة محتملة في رمضان

2024-03-04 | 04:21
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وول ستريت جورنال : الاتصال بالسنوار &quot;مقطوع&quot; .. وهدنة محتملة في رمضان
وول ستريت جورنال : الاتصال بالسنوار "مقطوع" .. وهدنة محتملة في رمضان

وول ستريت جورنال : الاتصال بالسنوار "مقطوع" .. وهدنة محتملة في رمضان

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في حركة حماس قوله إن التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة قد يكون ممكناً في الأسبوع الأول من شهر رمضان.
ووافقت "إسرائيل" على الخطوط العريضة للاتفاق، وفقا لما نقلت الصحيفة عن مسؤول "إسرائيلي" وآخر أميركي، لكن المسؤول الإسرائيلي ، بحسب الصحيفة، أعرب عن قلقه بشأن ما إذا كانت حماس صادقة في التوصل إلى اتفاق بعد أن فشل وفدها في القاهرة في تقديم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء وأحوالهم.
كما قال المسؤول إن "إسرائيل" تعتقد أنها تتفاوض بشأن مصير نحو 40 رهينة من المرضى والمسنين والإناث، لكنها لا تعرف من منهم ما زال على قيد الحياة.
وفي سياق متصل نقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين مصريين وقطريين قولهم إنه لم يكن هناك اتصال مع زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، لمدة أسبوع على الأقل، "مما يثير مخاوف من عدم إمكانية الوصول إلى الرجل الذي يمكنه تنفيذ الصفقة."
الرسالة الأخيرة التي تم إرسالها إلى القيادة السياسية لحماس في قطر من السنوار قالت إنه يجب ألا يكون هناك استعجال لتأمين صفقة الرهائن، حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشات وفق الصحيفة.
ونقلت "الصحيفة" عن المسؤولين قولهم إن السنوار كان يأمل في أن يؤدي التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح بجنوب غزة خلال شهر رمضان إلى دفع الفلسطينيين الذين يعيشون في "إسرائيل" والضفة الغربية إلى الانتفاضة ضد إسرائيل.

وول ستريت جورنال : الاتصال بالسنوار "مقطوع" .. وهدنة محتملة في رمضان

عربي و دولي

حماس

غزة

هدنة

يحيى السنوار

القاهرة

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