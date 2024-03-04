بايدن يرفض الحديث مع نتنياهو .. والسبب؟

بايدن يرفض الحديث مع نتنياهو .. والسبب؟

أفاد مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن رفض الحديث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بعد وقوع حادثة دوار النابلسي التي أدت الى استشهاد العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن عدم التزام نتنياهو بوعده لبايدن بإبقاء معابر المساعدات مفتوحة ساهم في زيادة الفجوة بينهما.

كما ذكرت السلطات الصحية في قطاع غزة أن 118 فلسطينياً استشهدوا في هذه واقعة وكان الفلسطينيون يصطفون للحصول على مساعدات في غزة، الخميس الماضي، في واقعة أثارت تنديداً ودعوات لإجراء تحقيق دولي.

بدوره زعم "مسؤول إسرائيلي" أيضاً إلى أن القوات الاسرائيلية أطلقت النار في وقت لاحق على حشود شعرت أنها تشكل تهديداً قائلاً "كان رداً محدوداً".

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال دانيال هاغاري للصحافيين في تل أبيب: "نحقق في هذه الواقعة ولدينا كل ما نحتاجه من توثيق لإجراء تحقيق شامل ودقيق في حقائقها وسنعلن النتائج التي نتوصل إليها"، موضحاً : "كانت عملية إنسانية تحت إدارتنا والادعاء بأننا هاجمنا القافلة عمداً وألحقنا الأذى بالناس عمداً لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

وكانت دول عدة دعت إلى وقف لإطلاق النار في القطاع في ظل مخاوف من وقوع كارثة إنسانية لكن الرئيس الأميركي قال إن الواقعة ستعقد المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يتضمن هدنة وإطلاق سراح الرهائن.