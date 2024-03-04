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عربي و دولي

طهران تنفي طلبها من الخرطوم إنشاء قاعدة في البحر الأحمر

2024-03-04 | 04:57
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طهران تنفي طلبها من الخرطوم إنشاء قاعدة في البحر الأحمر
طهران تنفي طلبها من الخرطوم إنشاء قاعدة في البحر الأحمر

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأنباء التي نشرتها صحف غربية حول "طلب طهران من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في ساحل السودان على البحر الأحمر"، بحسب وكالة "نوفوستي".

وأكد أن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولها دوافع وأهداف سياسية".

أضاف : "ادعاء وول ستريت جورنال أن إيران طلبت من السودان إنشاء قاعدة على البحر الأحمر غير صحيح".

وفي وقت سابق، أكد المستشار الأمني السوداني أحمد حسن محمد في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" " أن "إيران طلبت من الجيش السوداني السماح لها ببناء قاعدة على البحر الأحمر، وأن الخرطوم رفضت طلبها".

وقال :"إن إيران زودت الجيش السوداني بمسيرات، وعرضت تقديم سفينة حربية تحمل مروحيات إذا منح السودان الإذن لها بإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر".

أضاف: "أكد الإيرانيون أنهم يريدون استخدام القاعدة لجمع المعلومات الاستخبارية، لقد أرادوا أيضا وضع سفن حربية هناك، ولكن الخرطوم رفضت الاقتراح الإيراني لتجنب ردة فعل الولايات المتحدة وإسرائيل".

طهران تنفي طلبها من الخرطوم إنشاء قاعدة في البحر الأحمر

عربي و دولي

طهران

ايران

السودان

البحر الاحمر

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