أسامة حمدان: ما لم يؤخذ بالميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة

وأضاف: "نؤكد للصهاينة والولايات المتحدة أن ما لم يؤخذ بالميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة"

وأشار إلى أن "قوى المقاومة تنتقل من مرحلة التعاون وتبادل الخبرات إلى المشاركة الكاملة في مواجهة الاحتلال، فالمقاومة أطلقت معركة طوفان الأقصى حين كانت إسرائيل تسعى لتصفية قضية فلسطين، مؤكداً أن "التهديد بارتكاب مجازر جديدة برفح يجدد التأكيد على طبيعة جيش الاحتلال الإجرامية، كذلك معركة طوفان الأقصى كشفت حقيقة وجه الإدارة الأميركية وزيف ما تنادي به من حرية وحقوق إنسان"

ودعا حمدان "أبناء الأمة إلى شد الرحال للأقصى من اليوم الأول في رمضان، وإلى التحلي بالمرونة في التفاوض حرصاً على الشعب، مؤكداً الإستعداد للدفاع الكامل عنه"