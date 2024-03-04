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عربي و دولي

أسامة حمدان: ما لم يؤخذ بالميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة

2024-03-04 | 04:40
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أسامة حمدان: ما لم يؤخذ بالميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة
أسامة حمدان: ما لم يؤخذ بالميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان: " من واجب الأشقاء في دول الطوق المبادرة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة"

وأضاف: "نؤكد للصهاينة والولايات المتحدة أن ما لم يؤخذ بالميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة"

وأشار إلى أن "قوى المقاومة تنتقل من مرحلة التعاون وتبادل الخبرات إلى المشاركة الكاملة في مواجهة الاحتلال، فالمقاومة أطلقت معركة طوفان الأقصى حين كانت إسرائيل تسعى لتصفية قضية فلسطين، مؤكداً أن "التهديد بارتكاب مجازر جديدة برفح يجدد التأكيد على طبيعة جيش الاحتلال الإجرامية، كذلك معركة طوفان الأقصى كشفت حقيقة وجه الإدارة الأميركية وزيف ما تنادي به من حرية وحقوق إنسان"

 ودعا حمدان "أبناء الأمة إلى شد الرحال للأقصى من اليوم الأول في رمضان، وإلى التحلي بالمرونة في التفاوض حرصاً على الشعب، مؤكداً الإستعداد للدفاع الكامل عنه"

أسامة حمدان: ما لم يؤخذ بالميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة

عربي و دولي

حماس

أسامة حمدان

الإحتلال

فلسطين

طوفان الأقصى

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