روسيا تستدعي سفير ألمانيا عقب تسريب تسجيل لعسكريين ألمان

وذكرت وكالات أنباء روسية أن السفير ألكسندر غراف لامبسدورف وصل إلى الوزارة صباح الاثنين، من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين.

نفت برلين استدعاء سفيرها في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد تم استدعاء السفير، قال كريستيان فاغنر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحافيين "عقد سفيرنا اجتماعا مخططاً له منذ فترة طويلة هذا الصباح في وزارة الخارجية الروسية".

الجمعة، نشرت رئيسة قناة "آر تي" الروسية مارغاريتا سيمونيان تسجيلًا صوتيًا مدته 38 دقيقة قالت إنه يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 شباط/ فبراير في قصف شبه جزيرة القرم.

وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كلّ من فرنسا وبريطانيا لكييف.

وأكّدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية السبت صحة التسجيل مع حصول تنصت على محادثة سرية للقوات الجوية.

يشكل محتوى التسجيل مصدر حرج لألمانيا التي تطالبها كييف منذ فترة طويلة بتزويدها صواريخ توروس القادرة على إصابة أهداف على بعد ما يصل إلى 500 كيلومتر.

اتهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأحد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "زعزعة استقرار ألمانيا" بعد نشر هذا التسجيل.