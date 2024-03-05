الامن التركي يوقف 7 أشخاص للاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات للموساد الاسرائيلي

كشفت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، عن "توقيف 7 أشخاص، في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن ​إسطنبول​، على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي".



وأوضحت أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه حمزة تورهان آيبرك، موظف حكومي سابق ويتواصل مع "الموساد"، عبر سيدة تدعى فيكتوريا"، مشيرة إلى أن "آيبرك الذي ظهر لمرات عدة في برامج حوارية تلفزيونية على قنوات تركية، تبين أنه يعمل بصفة "مخبر" لصالح الموساد، مستعينا في أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين، ممن قام بتشكيل شبكة منهم مقابل المال".



ولفتت إلى أن "وفقا للتحقيقات، فقد كلف آيبرك بجمع معلومات حول أشخاص وشركات من منطقة الشرق الأوسط لصالح "الموساد"، مبينة أن "إلى جانب تسريب المعلومات، تورط آيبرك في أنشطة المراقبة والتهديد أيضا لصالح "الموساد"، حيث قام بوضع أجهزة تعقب على سيارات الأشخاص المستهدفين، لتنقل تلك الأجهزة مواقع هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر إلى الاستخبارات الإسرائيلية".