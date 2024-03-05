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الخارجية الأميركية: واشنطن ترى أنه من الممكن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن غزة
2024-03-05 | 13:31
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الخارجية الأميركية: واشنطن ترى أنه من الممكن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن غزة
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الخارجية الأميركية: واشنطن ترى أنه من الممكن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن غزة
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