وول ستريت جورنال: الوسطاء الأميركيون والعرب قدموا مقترحًا لوقف إطلاق نار لعدة أيام في غزة بسبب تعثر المفاوضات وبهدف إتاحة الفرصة للدفع نحو هدنة طويلة خلال رمضان وليثبت كل طرف جديته بشأن اتفاق أطول

انور عبد الهادي لـ #الجديد: أرى أن الهدنة صعبة جداً فإسرائيل لا تريدها ولكن في رمضان من دون هدنة سيكون الوضع كارثي.. وهل يمكن لحماس أن تُعلن عن وقف النار من جانب واحد؟