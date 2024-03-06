إعلام العدو: قوّة خاصة من النخبة في الجيش أُصيبت وتمّ نقل جنودها إلى المستشفيات بعد كمين تعرّضت له شرق خان يونس

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين الأربعاء، أن المرشحة الجمهورية نيكي هيلي تعتزم تعليق حملتها للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مما يعني ترك دونالد ترامب مرشحاً وحيداً عن الحزب
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل المزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار
نظم منتدى الإعلاميات العراقيات، أخيراً، الندوة الحوارية الموسومة «واقع المرأة الإعلامية في مناطق النزاع.. التحديات والحلول»، في بغداد بمشاركة 14 دولة عربية وإعلاميات يمثلن مؤسسات إعلامية دولية