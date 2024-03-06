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عربي و دولي

السيسي: الوضع في غزة لا يحتمل تأجيل وقف إطلاق النار

2024-03-06 | 06:52
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السيسي: الوضع في غزة لا يحتمل تأجيل وقف إطلاق النار
السيسي: الوضع في غزة لا يحتمل تأجيل وقف إطلاق النار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل المزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار

وجاءت تصريحات السيسي أثناء استقباله وفداً من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة، وبحضور سفير بريطانيا في القاهرة غاريث بيلي.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، حرص الوفد البريطاني على الاستماع لرؤية السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة.

وأضاف البيان: "عرض الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها".

ونوه السيسي إلى دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة.

وشدد على أن "الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار".

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس المصري أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما أكد خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته، لافتا إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتجرى حالياً اجتماعات في القاهرة، في وجود ممثلين لحركة حماس وغياب إسرائيلي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

السيسي: الوضع في غزة لا يحتمل تأجيل وقف إطلاق النار

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