"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".

كما تابع البيان: "وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وأضاف البيان: "وعليه، تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السُّفُنِ بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفُنِ المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى".