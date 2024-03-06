الخارجية السعودية: المملكة تجدد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

أعلنت الحاكمة الديموقراطية لنيويورك، كاثي هوشول، الأربعاء، أنه سيتم نشر ألف عنصر من الحرس الوطني للولاية، ما يعادل قوات الجيش والشرطة، في مترو أنفاق المدينة لمحاربة الجريمة بعد سلسلة حوادث.



