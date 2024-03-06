الخارجية السعودية: المملكة تجدد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

أعلنت الحاكمة الديموقراطية لنيويورك، كاثي هوشول، الأربعاء، أنه سيتم نشر ألف عنصر من الحرس الوطني للولاية، ما يعادل قوات الجيش والشرطة، في مترو أنفاق المدينة لمحاربة الجريمة بعد سلسلة حوادث.
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن السياسة الأمريكية، أن حكم العالم من مركز واحد يقوض أساسه، معربا عن رأيه بأن هذه سياسة خاطئة.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن واشنطن ستواصل محاسبة جماعة الحوثي اليمنية على هجماتها على حركة الشحن الدولية، بعد مقتل اثنين من البحارة في هجوم صاروخي.