مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة إلى هدنة في السودان قبل رمضان

أكد ديبلوماسيون أن مجلس الأمن يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بحسب وكالة "رويترز".



ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا ولفت ديبلوماسيون إلى أنه قد يطرح للتصويت يوم الجمعة، علما أن شهر رمضان يبدأ الأسبوع المقبل.



ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز" "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".



وتقول الأمم المتحدة :"إن ما يقارب الـ 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. ونزح نحو ثمانية ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع".