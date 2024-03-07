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عربي و دولي

وزير الخارجية البريطانية يزور ألمانيا لإجراء محادثات بشأن غزة وأوكرانيا

2024-03-07 | 02:14
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وزير الخارجية البريطانية يزور ألمانيا لإجراء محادثات بشأن غزة وأوكرانيا
وزير الخارجية البريطانية يزور ألمانيا لإجراء محادثات بشأن غزة وأوكرانيا

يناقش وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تعزيز الدعم لأوكرانيا والجهود المبذولة لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم ، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي اجتماعهما بعد أيام من نشر وسائل إعلام روسية مكالمة عبر الإنترنت تم اعتراضها بين عسكريين ألمان كبار بشأن أوكرانيا، وتضمنت تفاصيل لعمليات بريطانية في البلاد.

وفي الحوار الاستراتيجي السنوي الثاني بين المملكة المتحدة وألمانيا اليوم ، سيناقش الوزيران تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وكيفية ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا. كما سيبحثان ما تم إنجازه من أجل وقفٍ لإطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات للقطاع ومنع الهجرة غير الشرعية.
وزير الخارجية البريطانية يزور ألمانيا لإجراء محادثات بشأن غزة وأوكرانيا

عربي و دولي

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