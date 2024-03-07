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العربية: إسرائيل طالبت بالإفراج عن كل المحتجزين خلال هدنة 6 أسابيع دون شرط أو قيد
2024-03-07 | 08:45
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العربية: إسرائيل طالبت بالإفراج عن كل المحتجزين خلال هدنة 6 أسابيع دون شرط أو قيد
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عربي و دولي
إسرائيل
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المحتجزين
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