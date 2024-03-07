شرطة السويد: القبض على 3 أشخاص لاشتباه بتحضيرهم لعملية إرهابية

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى قبرص، الجمعة، لتفقد الاستعدادات من أجل إرسال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش الأميركي سيقيم مؤقتاً ميناء قبالة ساحل غزة على البحر المتوسط لدعم عمليات التسليم.



