"العربية " عن مسؤولين أميركيين: بايدن سيعلن بخطاب حالة الاتحاد إنشاء ميناء على ساحل غزة لإدخال المساعدات و إنشاؤه لن يتطلب وجود قوات أميركية على الأرض بغزة

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى قبرص، الجمعة، لتفقد الاستعدادات من أجل إرسال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش الأميركي سيقيم مؤقتاً ميناء قبالة ساحل غزة على البحر المتوسط لدعم عمليات التسليم.
طلبت السفارة الأميركية في روسيا من رعاياها تجنب التجمعات الكبيرة في موسكو بسبب ما قالت أن هناك تقارير عن تخطيط متطرفين لشن هجوم وشيك
اعلنت الشرطة الكندية امس إن طالبا من سريلانكا يبلغ من العمر 19 عاما متهم بطعن وقتل ستة أشخاص كان يقيم معهم، من بينهم أربعة أطفال من عائلة سريلانكية.