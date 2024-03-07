المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا مساء اليوم بالمسيّرات ثكنة عسكرية في مطار روش بينا

اصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بياناً جاء فيه :"ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء اليوم الخميس الموافق 7 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، ثكنة عسكرية في مطار روش بينا بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء ."