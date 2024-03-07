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عربي و دولي

المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا مساء اليوم بالمسيّرات ثكنة عسكرية في مطار روش بينا

2024-03-07 | 12:39
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المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا مساء اليوم بالمسيّرات ثكنة عسكرية في مطار روش بينا
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا مساء اليوم بالمسيّرات ثكنة عسكرية في مطار روش بينا

المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا مساء اليوم بالمسيّرات ثكنة عسكرية في مطار روش بينا

اصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بياناً جاء فيه :"ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء اليوم الخميس الموافق 7 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، ثكنة عسكرية في مطار روش بينا بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء ."
 
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا مساء اليوم بالمسيّرات ثكنة عسكرية في مطار روش بينا

عربي و دولي

المقاومة الاسلامية

العراق

غزة

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