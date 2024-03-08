بايدن: أواصل العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يواصل العمل "من دون توقف" من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قد يستمر 6 أسابيع.وفي خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، انتقد بايدن "إسرائيل" قائلا إنه "لا يمكنها أن تستخدم المساعدات ورقة مساومة" في غزة، مضيفاً : "أعمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يستمر لستة أسابيع"، لكنه استخدم "وقف إطلاق النار" الذي كانت إدارته تتجنب استخدامه.وأضاف بايدن: "إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة. إن حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية".في المقابل أكد الرئيس الأميركي مجددا على أن "من حق إسرائيل القضاء على حركة حماس"، مضيفاً : "بينما نتطلع إلى المستقبل، فإن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين".