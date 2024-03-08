بايدن يستحضر ترامب 12 مرة خلال خطاب حال الاتحاد.. والاخير يرد: يعاني حالة مزمنة من متلازمة اضطراب ترامب

ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن صباح اليوم خطابه السنوي أمام الكونغرس بمجلسيه وذلك عن حال الاتحاد.

وتناول بايدن في خطابه قضايا داخلية وخارجية عدة ولكن اللافت أن الرئيس الاميركي استحضر خلال خطابه الذي استمر ساعة ونحو 7 دقائق ، منافسه على الرئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب ما يقرب من 12 مرة، ولم يستخدم اسمه مطلقا بل أشار إليه بدلا من ذلك بـ"سلفي".

وقد تناول بايدن ترامب في قضايا مثل الإجهاض والهجرة وحرب أوكرانيا وغيرها، كما هاجم الرئيس الاميركي ترامب لما اعتبره "خضوعا لروسيا وإخفاقا في التعامل مع جائحة كورونا والتستر على هجوم الكابيتول".

ولم يهدر ترامب الوقت، حيث هاجم بايدن في كل شيء بخطابه تقريبا، بدءا من كلماته إلى نوبات السعال المتكررة، مرورا بالمدة الزمنية التي استغرقها للحديث عن أزمة الحدود الجنوبية (والتي استغرقت حوالي 40 دقيقة)، إضافة إلى "صراخه"، وغير ذلك من خلال تدوينات ومقاطع فيديو على منصته "تروث سوشيال" Truth Social.

وانتقد ترامب بايدن وخطابه، قائلا لشبكة "فوكس نيوز" Fox News إنه من الواضح أن بايدن "يعاني حالة حادة من متلازمة اضطراب ترامب" Trump derangement syndrome.

وقال ترامب إن بايدن "يعاني حالة مزمنة من متلازمة اضطراب ترامب، التي لا يمكن علاجها إلا من خلال عزله".

وعندما سئل ترامب عن سبب شعوره بأن بايدن ذكره مرارا وتكرارا، قال : "لأنني أتفوق عليه بـ14 نقطة في استطلاعات الرأي.. كان غاضبا للغاية، وهذا أيضا أحد أعراض نوع معين من المشاكل.. الشيخوخة".

وكان بايدن افتتح خطابه السنوي بانتقاد مباشر لترامب بسبب تعليقاته التي دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى غزو دول حلف شمال الأطلسي الأخرى إذا لم تنفق المزيد على الدفاع.

وقال: "الآن يقول سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، لبوتين: افعل ما تريد. أعتقد أن هذا أمر شائن وخطير وغير مقبول"، وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة "لن تتخلى" عن حليفتها.

وقارن بايدن بين مواقفه ومواقف ترامب بشأن الديمقراطية وحقوق الإجهاض والاقتصاد، خلال خطاب تابعه ملايين الأميركيين ورأى فيه الديمقراطيون فرصة كبيرة لبايدن للضغط من أجل الحصول على ولاية ثانية.

كما اتهم بايدن ترامب والجمهوريين بمحاولة إعادة كتابة التاريخ فيما يتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، التي قام بها أنصار للرئيس السابق كانوا يسعون لإلغاء فوز بايدن بانتخابات عام 2020.

وكان حذر بايدن خلال خطابه من أن القيم الديمقراطية تتعرض للهجوم في داخل الولايات المتحدة وخارجها، مشدداً بالقول: "سوف نفوز بانتخابات 2024".

وقال : "منذ عهد الرئيس لينكولن والحرب الأهلية، لم تكن الحرية والديمقراطية عرضة للهجوم في الوطن كما هو الحال عليه اليوم"، مضيفا "ما يجعل لحظتنا الآن نادرة هو أن الحرية والديمقراطية تحت الهجوم في الداخل والخارج على حد سواء".

كما أشاد الرئيس الأميركي بايدن بوضع اقتصاد بلاده القوي وتعافيه بعد أزمة جائحة كوفيد.

وقال بايدن أمام الكونغرس بمجلسيه: "أيها الناس، لقد ورثت اقتصاداً كان على حافة الهاوية... الآن أصبح اقتصادنا موضع حسد العالم بكل ما للكلمة من معنى. 15 مليون وظيفة جديدة في ثلاث سنوات فقط - وهذا رقم قياسي، والبطالة عند أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً".

وعن أزمة الحدود، قال بايدن إنه يجب ضمان أمن الحدود الأميركية، مشدداً بالقول: لن أعمل على "شيطنة" المهاجرين كما فعل ترامب، مضيفا بالقول: لا، لابد من تنفيذ مسودة قانون تعزيز أمن الحدود.

وتأتي هذه التطورات بعد اكتساح ترامب الانتخابات التمهيدية في الثلاثاء الكبير Super Tuesday، مما دفع منافسته الأخيرة في الحزب الجمهوري حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، إلى تعليق حملتها.

وتناول بايدن في خطابه قضايا داخلية وخارجية عدة ولكن اللافت أن الرئيس الاميركي استحضر خلال خطابه الذي استمر ساعة ونحو 7 دقائق ، منافسه على الرئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب ما يقرب من 12 مرة، ولم يستخدم اسمه مطلقا بل أشار إليه بدلا من ذلك بـ"سلفي".

وقد تناول بايدن ترامب في قضايا مثل الإجهاض والهجرة وحرب أوكرانيا وغيرها، كما هاجم الرئيس الاميركي ترامب لما اعتبره "خضوعا لروسيا وإخفاقا في التعامل مع جائحة كورونا والتستر على هجوم الكابيتول".

ولم يهدر ترامب الوقت، حيث هاجم بايدن في كل شيء بخطابه تقريبا، بدءا من كلماته إلى نوبات السعال المتكررة، مرورا بالمدة الزمنية التي استغرقها للحديث عن أزمة الحدود الجنوبية (والتي استغرقت حوالي 40 دقيقة)، إضافة إلى "صراخه"، وغير ذلك من خلال تدوينات ومقاطع فيديو على منصته "تروث سوشيال" Truth Social.

وانتقد ترامب بايدن وخطابه، قائلا لشبكة "فوكس نيوز" Fox News إنه من الواضح أن بايدن "يعاني حالة حادة من متلازمة اضطراب ترامب" Trump derangement syndrome.

وقال ترامب إن بايدن "يعاني حالة مزمنة من متلازمة اضطراب ترامب، التي لا يمكن علاجها إلا من خلال عزله".

وعندما سئل ترامب عن سبب شعوره بأن بايدن ذكره مرارا وتكرارا، قال : "لأنني أتفوق عليه بـ14 نقطة في استطلاعات الرأي.. كان غاضبا للغاية، وهذا أيضا أحد أعراض نوع معين من المشاكل.. الشيخوخة".

وكان بايدن افتتح خطابه السنوي بانتقاد مباشر لترامب بسبب تعليقاته التي دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى غزو دول حلف شمال الأطلسي الأخرى إذا لم تنفق المزيد على الدفاع.

وقال: "الآن يقول سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، لبوتين: افعل ما تريد. أعتقد أن هذا أمر شائن وخطير وغير مقبول"، وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة "لن تتخلى" عن حليفتها.

وقارن بايدن بين مواقفه ومواقف ترامب بشأن الديمقراطية وحقوق الإجهاض والاقتصاد، خلال خطاب تابعه ملايين الأميركيين ورأى فيه الديمقراطيون فرصة كبيرة لبايدن للضغط من أجل الحصول على ولاية ثانية.

كما اتهم بايدن ترامب والجمهوريين بمحاولة إعادة كتابة التاريخ فيما يتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، التي قام بها أنصار للرئيس السابق كانوا يسعون لإلغاء فوز بايدن بانتخابات عام 2020.

وتأتي هذه التطورات بعد اكتساح ترامب الانتخابات التمهيدية في الثلاثاء الكبير Super Tuesday، مما دفع منافسته الأخيرة في الحزب الجمهوري حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، إلى تعليق حملتها.