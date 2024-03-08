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عربي و دولي

بالفيديو والصور - قتلى وجرحى بإنهيار مبنى سكني في الإسكندرية

2024-03-08 | 07:40
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بالفيديو والصور - قتلى وجرحى بإنهيار مبنى سكني في الإسكندرية
بالفيديو والصور - قتلى وجرحى بإنهيار مبنى سكني في الإسكندرية

بالفيديو - قتلى وجرحى بإنهيار مبنى سكني في الإسكندرية

أفادت وسائل إعلام مصرية عن وفاة شخصين على الاقل وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى سكني بمنطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية اليوم .

وفي التفاصيل بحسب "اليوم السابع" فقد تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، وتبين أن العقار مكون من 3 طوابق.
وانتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس حي غرب الي محل البلاغ، وأسفر الانهيار عن وفاة اثنين، تم انتشالهما من تحت الانقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جاري البحث عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
 
 
 
 
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بالفيديو والصور - قتلى وجرحى بإنهيار مبنى سكني في الإسكندرية

عربي و دولي

الاسكندية

انهيار مبنى

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