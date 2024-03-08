بيان إماراتي أوروبي أميركي بريطاني بشأن ممر المساعدات لغزة.. ماذا جاء فيه؟

وقال البيان إن "تسليم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون معقداً، وستواصل دولنا تقييم وتعديل جهودنا لضمان إيصال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية".

وأضاف: "هذا الممر البحري يمكن بل ويجب أن يكون جزءاً من جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة".

وأشار البيان إلى أن قبرص ستستضيف "قريباً اجتماعاً لكبار المسؤولين لمناقشة كيفية تسريع هذه القناة البحرية".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن تشغيل الممر البحري من قبرص قد يبدأ مطلع الأسبوع.