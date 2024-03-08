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عربي و دولي

بالفيديو - عملية مزدوجة قرب مستوطنة حومش...وإصابات!

2024-03-08 | 10:10
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بالفيديو - عملية مزدوجة قرب مستوطنة حومش...وإصابات!
بالفيديو - عملية مزدوجة قرب مستوطنة حومش...وإصابات!

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للعدو الإسرائيلي عن وقوع 4 إصابات في هجوم مزدوج قرب مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية.

ولم تكشف تفاصيل إضافية.

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عربي و دولي

مستوطنة حومش

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

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