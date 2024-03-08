بالفيديو - عملية مزدوجة قرب مستوطنة حومش...وإصابات!

ولم تكشف تفاصيل إضافية.
عملية "حومش" قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، حيث أصيب 3 جنود صهاينة بانفجار عبوة ناسفة pic.twitter.com/5JMC6bGS4W
— الباش مهندسة|🇵🇸🔻🇰🇼 (@_7_October_) March 8, 2024
عملية "حومش" قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، حيث أصيب 3 جنود صهاينة بانفجار عبوة ناسفة pic.twitter.com/5JMC6bGS4W
قال أحمد حسين وزير المساعدات الدولية الكندي في بيان، الجمعة، إن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.
كشف الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة الجهة التي ستتولى مسؤولية الأمن في الميناء المؤقت الذي أعلن الرئيس الأميركي عن إقامته في غزة.
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد".