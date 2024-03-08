بالفيديو - عملية مزدوجة قرب مستوطنة حومش...وإصابات!

قال أحمد حسين وزير المساعدات الدولية الكندي في بيان، الجمعة، إن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.



